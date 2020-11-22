الدفاع الروسية: أكثر من 1400 لاجئ عادوا إلى قره باغ اليوم

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 1400 لاجئ عادوا من أرمينيا إلى عاصمة ناجورو قره باغ ستيباناكيرت، في يوم واحد.

وجاء في بيان للوزارة نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء: "رافقت قوات حفظ السلام الروسية، في 22 نوفمبر، قافلة أخرى من الحافلات مع اللاجئين من أراضي جمهورية أرمينيا إلى ناجورني قره باغ. وانطلقت 34 حافلة من يريفان إلى الميدان الرئيسي في ستيباناكيرت، ناقلة أكثر من 1400 شخص إلى ناجورني قره باغ".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء الماضي، أن أكثر من 2600 لاجئ عادوا إلى تلك المنطقة خلال الأيام الأربعة الماضية، وذلك بعد توقف القتال بين أذربيجان وأرمينيا.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناجورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في العاشر من نوفمبر الجاري.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على بقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية، ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في المنطقة والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وناجورنو قره باغ.