أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الدفاع الروسية: أكثر من 1400 لاجئ عادوا إلى قره باغ اليوم

09:44 م الأحد 22 نوفمبر 2020
الدفاع الروسية: أكثر من 1400 لاجئ عادوا إلى قره باغ اليوم

وزارة الدفاع الروسية

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 1400 لاجئ عادوا من أرمينيا إلى عاصمة ناجورو قره باغ ستيباناكيرت، في يوم واحد.

وجاء في بيان للوزارة نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء: "رافقت قوات حفظ السلام الروسية، في 22 نوفمبر، قافلة أخرى من الحافلات مع اللاجئين من أراضي جمهورية أرمينيا إلى ناجورني قره باغ. وانطلقت 34 حافلة من يريفان إلى الميدان الرئيسي في ستيباناكيرت، ناقلة أكثر من 1400 شخص إلى ناجورني قره باغ".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء الماضي، أن أكثر من 2600 لاجئ عادوا إلى تلك المنطقة خلال الأيام الأربعة الماضية، وذلك بعد توقف القتال بين أذربيجان وأرمينيا.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناجورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في العاشر من نوفمبر الجاري.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على بقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية، ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في المنطقة والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وناجورنو قره باغ.

وزارة الدفاع الروسية روسيا

الخبر التالى:

كوريا الشمالية تدعو لتشديد الرقابة على الحدود في ظل ارتفاع إصابات كورونا عالميا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 112318

    عدد المصابين

  • 101685

    عدد المتعافين

  • 6521

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 57826045

    عدد المصابين

  • 40028573

    عدد المتعافين

  • 1375824

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن تعافي محمد صلاح من كورونا: "تلقى بروتوكول العلاج المصري"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا