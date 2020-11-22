رئيس وزراء إثيوبيا يمهل مسلحي تيجراي 72 ساعة لتسليم أنفسهم

وكالات:

قال رئيس الوزراء الإثيوبية أبي أحمد، إنه منح مسلحي جبهة تحرير تيجراي، مهلة 72 ساعة لتسليم أنفسهم، وإلا شن هجوم على عاصمة الإقليم.

وقال أحمد، حسبما نقلت عنه وكالة سبوتنيك، اليوم الأحد إن المرحلة الثالثة والأخيرة من العمليات بإقليم تيجراي تشمل تقديم "الخونة بجبهة تحرير شعب تيجراي" للعدالة.

وأضاف "سنحرص على حماية المواطنين خلال عملية تحرير تيجراي".

وكانت الحكومة الإثيوبية، أعلنت أمس السبت، تحقيق تقدم عسكري في منطقة تيجراي المتمردة، وسط تجاهل للضغط الدولي من أجل وقف تصعيد النزاع الذي دفع بعشرات الآف الأشخاص للنزوح وسط مخاوف من حدوث كارثة إنسانية.

وقالت وسيلة الإعلام الحكومية "إثيوبيا ستايت أوف إيميرجنسي فاكت تشيك" السبت إن "قواتنا بصدد التقدم نحو ميكيلي"، عاصمة تيجراي. وتمثل المدينة معقل "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي تحكم المنطقة.

وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، عملية عسكرية في 4 نوفمبر ضد الجبهة التي يتهمها بالسعي إلى تقويض الحكومة الفدرالية ومهاجمة قاعدتين عسكريتين للجيش الإثيوبي في المنطقة، وهو ما تنفيه سلطات تيجراي.