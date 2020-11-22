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انهيار أرضي يغلق قناة كورينث اليونانية أمام حركة السفن

05:20 م الأحد 22 نوفمبر 2020
انهيار أرضي يغلق قناة كورينث اليونانية أمام حركة السفن

قناة كورينث اليونانية

أثينا (د ب أ)

من المتوقع أن تظل قناة كورينث اليونانية مغلقة لعدة أيام عقب انهيار أرضي ضرب مجراها.

ووفقا للعديد من وسائل الإعلام اليونانية اليوم الأحد، انهارت مئات الأمتار المكعبة من أحدى ضفتي القناة في مياهها في وقت متأخر من يوم أمس السبت. وكان قد حدث انهيار أرضي أصغر بالفعل هناك يوم 13 نوفمبر الجاري.

ونجا العديد من البحارة بأعجوبة، بعدما ضرب الانهيار الأرضي المياه بالقرب من سفينتين كانتا في القناة في ذلك الوقت ، حسبما أظهر مقطع مصور التقطه أحد افراد طاقم السفينتين .

وتجذب الرحلة عبر القناة التي يبلغ طولها 3ر6 كيلومترات، وارتفاع ضفتيها إلى 85 مترًا، السياح لكون القناة منظرا خلابا وسط اليونان.

واكتمل العمل بالقناة في عام 1893، وهي تختصر الرحلة من البحر الأيوني وبحر الأدرياتيك إلى البحر الأسود وبحر إيجه بحوالي 400 كيلومتر.

غير أن السفن الأكبر لا تستطيع العبور في القناة، ويتعين على السفن التي يزيد عرضها على 17 مترًا أن تبحر حول شبه جزيرة بيلوبونيز.

قناة كورينث اليونانية انهيار أرضي حركة السفن

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