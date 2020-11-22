"فيسبوك" و"تويتر" يسلّمان حسابات ترامب الرسمية إلى بايدن يوم تنصيبه

واشنطن- (بي بي سي):

اتفقت أهم منصتين للتواصل الإجتماعي، فيس بوك وتوتير، على تسليم الحساب الرسمي الخاص بصاحب منصب الرئيس الأمريكي لجو بايدن ليكون مستخدمه الجديد، حتى وإن لم يقر الرئيس الحالي دونالد ترامب بهزيمته في الانتخابات.

ومن المفترض أن ينقل التحكم بملفات حساب "POTUS " إلى بايدن المرشح الديمقراطي الذي أعلن فوزُه بالرئاسيات الأمريكية هذا الشهر أمام خصمه الجمهوري ترامب، وذلك في يوم تنصيبه المنتظر في 20 يناير كانون الثاني القادم.

وأكد موقع تويتر لوكالة رويترز على استعداده "بشكل نشط لدعم انتقال حسابات البيت الأبيض المؤسساتية في 20 يناير 2021" على غرار ما تم عندما تولى ترامب منصب الرئاسة في 2017 حيث وضع الحساب تحت إمرته بعد رحيل الرئيس باراك أوباما، وبالتشاور عن قرب مع إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية.

يذكر أن "الحسابات" الرسمية المشار لها تخص بالإضافة لمنصب الرئيس، منصبي نائب الرئيس والسيدة الأولى للولايات المتحدة وأيضا حساب البيت الأبيض، مقر الرئاسة الأمريكية.

ويتألف الحساب "POTUS " بوتوس"من الأحرف اللاتينية الأولى لعبارة رئيس الولايات المتحدة، وهو منفصل عن حسابrealDonaldTrump الذي دأب الرئيس المنتهية مدته ترامب في الغالب على استخدامه للتفاعل والتغريد على مدار السنوات الأربع لولايته.

وبشكل عام لوحظ أن بايدن لم يستخدم مواقع التواصل بالوتيرة نفسها التي بادر بها ترامب مستهلا فترته التي أمضاها بالبيت الأبيض.