زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شمال غربي تشيلي
سانتياجو - أ ش أ
ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة منطقة تبعد نحو 100 كيلو متر شمال غربي مدينة كونستيتسيون في تشيلي .
وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد- أن حوالي 10 ملايين شخص شعروا بالهزة الأرضية التي وقعت على عمق 20.14 كيلومتر، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في العاصمة سانتياجو.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، فيما أعلنت إدارة المياه في تشيلي أن الزلزال لن يتسبب في حدوث تسونامي.
تعد تشيلي واحدة من الدول، التي تشهد أكثر الحركات الزلزالية، حيث تشكل حدودها الغربية جزءا من "حلقة النار"، وهي منطقة يبلغ طولها 40 ألف كيلومتر ويقع فيها عدد كبير من الزلازل والانفجارات البركانية.
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