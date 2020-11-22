"إف دي إيه" تصدر ترخيصًا بالاستخدام الطارئ لعقار تجريبي عالج ترامب من كورونا

واشنطن - أ ش أ

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيصًا بالاستخدام الطارئ لمزيج الأجسام المضادة المطور من شركة "ريجينيرون" لمعالجة مرض (كوفيد-19) في الحالات الخفيفة إلى المتوسطة للمرضى المعرضين لمخاطر عالية.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه) -في بيان صحفي نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /الأحد/- إن المزيج المسمى بـ(ريجن-كوف2) قلل من حالات كوفيد-19 التي تستدعى دخول المستشفيات والزيارات لغرف الطوارئ في بعض المرضى في غضون 28 يومًا من تلقي العلاج.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لشركة "ريجينيرون" للتكنولوجيا الحيوية الدكتور ليونارد إس شلايفر -في بيان- إن الطلب قد يفوق العرض في بادئ الأمر؛ ما يجعل من الأهمية بمكان أن تضمن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات توزيع العقار بشكل عادل ومنصف على المرضى الأكثر احتياجًا.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تلقى العلاج التجريبي المسمى بـ(ريجن-كوف2) أثناء فترة مكوثه بالمستشفى للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.