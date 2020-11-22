الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا لحماس في غزة
تل أبيب/غزة - (د ب أ):
شنت طائرات حربية إسرائيلية اليوم الأحد سلسلة غارات جوية على مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.
وذكرت مصادر فلسطينية أن الغارات استهدفت عددا من المواقع العسكرية لحماس وأراض زراعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما خلف أضرارا وخسائر مادية، دون وقوع إصابات.
وسمع دوي الانفجارات في أجواء قطاع غزة عند ساعات فجر اليوم.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أغار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.
وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، :"ردا على إطلاق صاروخ نحو أشكلون (عسقلان)، أغارت طائرات إسرائيلية قبل قليل على عدة أهداف تابعة لحماس في غزة".
وأوضح أن من بين المواقع المستهدفة موقعيْن لإنتاج وسائل قتالية صاروخية، بالإضافة إلى بنى تحتية تحت أرضية ومجمع تدريبات تابع لقوة حماس البحرية.
ويحمّل الجيش الإسرائيلي حركة حماس المسؤولية عن ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه كون الحركة هي المسيطرة على القطاع.
ولم يعلن على الفور أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن إطلاق الصاروخ.
ويشهد قطاع غزة توترا متقطعا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لأسباب مختلفة أبرزها المطالبة بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.
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