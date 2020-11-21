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إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى ١٢ مليون حالة

11:23 م السبت 21 نوفمبر 2020
إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى ١٢ مليون حالة

وكالات
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مساء السبت، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) تخطت ١٢ مليون إصابة في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وبلغت الإصابات في الولايات المتحدة أكثر الدول تضررًا في العالم، 12 مليونًا و19 ألفًا و960 حالة بحسب هذا التعداد. أما الوفيات فقد بلغت 255 ألفًا و414 حالة. وأتت هذه الحصيلة بعد ستة أيام فقط على تخطي الولايات المتحدة عتبة 11 مليونًا.
افتتحت السبت برئاسة السعودية قمة افتراضية لمجموعة العشرين، وسط دعوات دولية لتمويلات تدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد وتداعياته الاقتصادية القاسية.
وحضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين دول المجموعة على المساعدة في سد فجوة بقيمة 4,5 مليارات دولار من التمويلات لمنظمة الصحة العالمية تذهب خصوصاً لدعم توزيع اللقاحات.

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