فرنسا تسجل 17881 إصابة جديدة بفيروس كورونا

باريس - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 17881 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، انخفاضا عن 22882 حالة الجمعة.

وذكرت الوزارة - حسبما نقلت قناة فرانس 24 الإخبارية - أنها سجلت 276 حالة وفاة بالفيروس في المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 386 يوم الجمعة.

وتحل فرنسا في المرتبة الرابعة عالميا من ناحية الإصابات بكورونا، حيث بلغ إجمالي الإصابات مليونين و109170 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 48265 حالة.