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الرياض: لا مقاطعة غير رسمية للمنتجات التركية وعلاقتنا بأنقرة "رائعة"

10:01 م السبت 21 نوفمبر 2020
الرياض: لا مقاطعة غير رسمية للمنتجات التركية وعلاقتنا بأنقرة "رائعة"

اردوغان وولي العهد السعودي

وكالات:

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لرويترز، اليوم السبت، إن المملكة لديها علاقات "طيبة ورائعة" مع تركيا، ولا توجد بيانات تشير إلى وجود مقاطعة غير رسمية للمنتجات التركية.

وكانت بعض الشركات السعودية الشهيرة أعلنت مقاطعتها للمنتجات التركية منذ أيام.

وتشارك تركيا في القمة العشرين الافتراضية التي ترأسها المملكة العربية السعودية.

وأجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالًا هاتفيًا أمس بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للتباحث حول قمة العشرين، وتطوير العلاقات بين البلدين.

السعودية تركيا فيصل بن فرحان

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