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إصابات كورونا في العالم تتخطى 57.7 مليون

05:29 م السبت 21 نوفمبر 2020
إصابات كورونا في العالم تتخطى 57.7 مليون

واشنطن - (د ب أ)

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 57 مليونًا و688 ألفا و304 حالة، حتى الساعة 13:19 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس مليون و374 ألفا و557 حالة.

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