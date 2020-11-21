إصابات كورونا في العالم تتخطى 57.7 مليون

واشنطن - (د ب أ)

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 57 مليونًا و688 ألفا و304 حالة، حتى الساعة 13:19 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس مليون و374 ألفا و557 حالة.