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الحرب في إثيوبيا: حكومة أديس أبابا تستعيد مدينة وتتقدم نحو عاصمة تيجراي

01:55 م السبت 21 نوفمبر 2020
الحرب في إثيوبيا: حكومة أديس أبابا تستعيد مدينة وتتقدم نحو عاصمة تيجراي

الحرب في إثيوبيا

وكالات:

أعلنت الحكومة الإثيوبية، السبت، إحكام السيطرة على مدينة آديغرات ضمن إطار حملة عسكرية تنفذها في إقليم تيجراي المعارض شمال البلاد.

ووفق بيان نشره مكتب لجنة حالة الطوارئ الحكومية على حسابه عبر تويتر، فإن مدينة آديغرات "حررت بالكامل من ميليشيات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، مضيفا أن القوات الحكومية تواصل التقدم نحو مركز الإقليم مدينة ميكيلي الواقعة على بعد نحو 115 كيلومترًا.

يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الإثيوبية مساء أمس الجمعة عن انتزاع قواتها مدينتي أكسوم وأدوا في الإقليم الواقع عند الحدود مع إريتريا والسودان.

كما نفى المكتب في وقت سابق السبت مزاعم تُفيد بأن الاجتماعات التي سيعقدها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع مبعوثين لرئيس الاتحاد الأوروبي سيريل رامافوزا، ستتناول وساطة بين حكومة أديس أبابا و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

وأطلقت حكومة إثيوبيا قبل أسبوعين حملة عسكرية في تيجراي، متهمة "الجبهة الشعبية" المعارضة بمهاجمة مواقع للقوات الفدرالية في المنطقة.

واضطر آلاف من سكان المنطقة للجوء إلى السودان فرارا من الحرب.

الحرب في إثيوبيا إثيوبيا تيجراي

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