الحرب في إثيوبيا: حكومة أديس أبابا تستعيد مدينة وتتقدم نحو عاصمة تيجراي

وكالات:

أعلنت الحكومة الإثيوبية، السبت، إحكام السيطرة على مدينة آديغرات ضمن إطار حملة عسكرية تنفذها في إقليم تيجراي المعارض شمال البلاد.

ووفق بيان نشره مكتب لجنة حالة الطوارئ الحكومية على حسابه عبر تويتر، فإن مدينة آديغرات "حررت بالكامل من ميليشيات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، مضيفا أن القوات الحكومية تواصل التقدم نحو مركز الإقليم مدينة ميكيلي الواقعة على بعد نحو 115 كيلومترًا.

Today, November 12, 2013, Adigrat town has been fully liberated from the TPLF militia.



National Defence Forces are currently advancing towards Mekelle.



