صحيفة سعودية: المملكة أصبحت ناطقة باسم العالم العربي

الرياض - أ ش أ

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن انعقاد قمة مجموعة العشرين في الرياض مهمة بحدّ ذاتها للعالم أجمع، إلاّ أن أهميتها تمثّل طابعاً خاصاً للمملكة، والعرب بشكل عام، لأنّها تعدّ أول حدث بهذه الأهمية يعكس موقع المملكة في العالم كدولة رئيسة ذات إمكانات تنموية واستثمارية واسعة ومتنوعة، وتلعب دوراً مهماً في عالمنا المعاصر، إضافة إلى أنها أصبحت الناطقة باسم العالم العربي.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت، بعنوان (عاصمة القرار) - أن المملكة دأبت من خلال جهودها في تغيير المعادلة الدولية، جاعلة من المنطقة نقطة نهوض وازدهار واستقرار، وتواصل دائم قائم على الصداقة والشراكة مع كبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، وكانت سباقة دائماً في تعزيز التعاون مع الشركاء لتحقيق أهداف مجموعة العشرين، وإيجاد توافق حول القضايا الاقتصادية، وخلق تنمية مستدامة ومتوازنة، لرفع مستويات المعيشة بين شعوب العالم.

وأشارت إلى أن انعقاد قمة العشرين بالرياض دليل قاطع على أهمية الدور السعودي ليس على مستوى الشرق الأوسط، وإنما على مستوى العالم، فالمملكة تمثّل جسراً بين الشرق والغرب لعالم مترامي الأطراف، خصوصاً في مستقبل الاقتصاد العالمي، كما تعدّ لاعباً استراتيجياً في استقرار وإمداد الطاقة للعالم، ما عزز من دورها ومكانتها عالمياً، علاوة على أن المملكة مهبط الوحي ومهوى قلوب الناس، وهذا مصدر فخر واعتزاز ليس للمملكة فقط، وإنما للدول العربية والإسلامية.