ألمانيا تسجل أكثر من 22 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

برلين- (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 22 ألفا و964 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

ومقارنة بالأسبوع الماضي، ارتفع عدد الحالات اليومية بواقع 500 حالة. وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية أمس الجمعة بواقع 23 ألفا و648 حالة.

وبعد أن ارتفعت عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل حاد في أكتوبر الماضي وأوائل نوفمبر الجاري، استقر مستوى الإصابات نسبيا مؤخرا. ومع ذلك، لم يحدث حتى الآن انخفاض كبير في الإصابات الجديدة، على الرغم من الإغلاق الجزئي في ألمانيا منذ بداية هذا الشهر.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 209 آلاف و528 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 13 ألفا و884 حالة، بزيادة قدرها 254 حالة مقارنة بأمس الخميس. وبلغ عدد المتعافين 593 ألفا ومئة حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة05ر1 ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.