استهداف العاصمة الأفغانية كابول بالصواريخ

كابول- (أ ش أ):

تعرضت العاصمة الأفغانية، صباح اليوم ، لقصف بالصواريخ ، ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات، وكذلك عن الأضرار المادية.

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت عن مصادر أفغانية قولها :" إن ما لا يقل عن عشرة صواريخ، سقطت على كابل صباح اليوم السبت".

ولم تعلن أي جماعة مسلحة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.