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استهداف العاصمة الأفغانية كابول بالصواريخ

08:05 ص السبت 21 نوفمبر 2020
استهداف العاصمة الأفغانية كابول بالصواريخ

أرشيفية

كابول- (أ ش أ):
تعرضت العاصمة الأفغانية، صباح اليوم ، لقصف بالصواريخ ، ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات، وكذلك عن الأضرار المادية.

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت عن مصادر أفغانية قولها :" إن ما لا يقل عن عشرة صواريخ، سقطت على كابل صباح اليوم السبت".

ولم تعلن أي جماعة مسلحة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

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قصف صاروخي كابول أفغانستان

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