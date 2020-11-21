استهداف العاصمة الأفغانية كابول بالصواريخ
كابول- (أ ش أ):
تعرضت العاصمة الأفغانية، صباح اليوم ، لقصف بالصواريخ ، ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات، وكذلك عن الأضرار المادية.
ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت عن مصادر أفغانية قولها :" إن ما لا يقل عن عشرة صواريخ، سقطت على كابل صباح اليوم السبت".
ولم تعلن أي جماعة مسلحة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.
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