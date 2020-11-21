الحكومة الأمريكية تصعد تهديد العقوبات على خط أنابيب نورد ستريم 2

واشنطن- (د ب أ):

صعدت الحكومة الأمريكية التهديد الوشيك بفرض عقوبات في محاولة لوقف خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2، الذي سيربط روسيا بألمانيا، حسبما قال مسؤول أمريكي كبير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الحكومة الأمريكية حددت بالفعل عددا من الشركات أو الأفراد الذين قد يواجهون عقوبات إذا لم يوقفوا عملياتهم المتعلقة بخط الأنابيب، الذي يشمل نشاط الشحن.

وقال المسؤول "نحن بصدد الاتصال بعدد من هذه الشركات لإبلاغهم أنهم يشاركون في نشاط خاضع للعقوبات"، إلا أنه رفض تحديد تلك الشركات.

وتابع "العديد من هذه الشركات غير مدركة لهذا الأمر وهذه الاتصالات تمنحها فرصة لوقف نشاطها."

وقال المسؤول إن الحكومة الأمريكية ستقدم تقريرا إلى الكونجرس بشأن الشركات الخاضعة للعقوبات في غضون أيام أو أسابيع.