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تونس: 2780 إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في المدارس

01:46 ص السبت 21 نوفمبر 2020
تونس: 2780 إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في المدارس

أرشيفية

تونس- (أ ش أ):
أعلنت وزارة التربية التونسية، مساء الجمعة، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) بالوسط المدرسي، بلغ 2780 حالة منذ 15 سبتمبر الماضي.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الحالة الوبائية في المؤسسات التربوية - أن الإصابات بفيروس "كورونا" توزعت بين 1159 حالة في صفوف التلاميذ، و1292 حالة بين المدرسين، و263 إصابة بين الكوادر الإدارية والمشرفين، بالإضافة إلى تسجيل 66 حالة بين العمال.​

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