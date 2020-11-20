أكثر الكلمات إنتشاراً

سفاح الجيزة فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم مصر وتوجو

أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا الجديدة بنسبة 6ر1 %

08:42 م الجمعة 20 نوفمبر 2020
أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا الجديدة بنسبة 6ر1 %

فيروس كورونا

نيويورك - (د ب أ):

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 6ر1 % مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 7ر11 مليون، في الساعة 0716 صباحًا بتوقيت نيويورك اليوم الجمعة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 5ر1 % خلال الأسبوع الماضي.

وكانت ولاية تكساس صاحبة أكبر عدد من الإصابات المؤكدة، بواقع 11ر1 مليون حالة، أي بزيادة 2ر1 % عن نفس التوقيت قبل يوم.

وشهدت ولاية نيو ميكسيكو زيادة بنسبة 2ر5 % في عدد الإصابات عن نفس التوقيت قبل 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي بالولاية إلى 74 ألفا و116.

كما سجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض "كوفيد- 19"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 227 وفاة.

فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

الخبر التالى:

‏فريق بايدن الانتقالي يكشف موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة وينتقد ترامب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111955

    عدد المصابين

  • 101564

    عدد المتعافين

  • 6508

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 57145838

    عدد المصابين

  • 39664018

    عدد المتعافين

  • 1363730

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا