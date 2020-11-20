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مذكرة تفاهم بين لبنان وفرنسا لتطوير قدرات الجيش اللبناني

05:44 م الجمعة 20 نوفمبر 2020
مذكرة تفاهم بين لبنان وفرنسا لتطوير قدرات الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

بيروت - (أ ش أ):

أعلن الجيش اللبناني توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره الفرنسي تستهدف تطوير قدرات القوات المسلحة اللبنانية.

جاء ذلك خلال استقبال قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم، لرئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لو كوينتر، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى لبنان، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين وسبل تعزيزها.

وأجرى رئيس أركان الجيوش الفرنسية زيارة إلى غرفة عمليات القيادة بالجيش اللبناني بحضور العماد عون، حيث استمعا لإيجاز عن المهمات التي تقوم بها القوات المسلحة اللبنانية على مختلف الأراضي اللبنانية، إضافة إلى تلك التي اضطلعت بها إثر انفجار ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي.

كما تفقد الجنرال الفرنسي ميناء بيروت البحري، واستمع إلى شرح تفصيلي من ضباط الجيش اللبناني عن جهود القوات المسلحة عقب الانفجار، وأوجه التعاون مع الفرق الفرنسية التي شاركت في عدة مهام من أعمال البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض.

وعززت فرنسا خلال السنوات الثلاث الماضية من أوجه التعاون العسكري مع الجيش اللبناني، حيث سلمت القوات المسلحة اللبنانية معدات متطورة تقدر قيمتها بنحو 60 مليون يورو، فضلا عن تدريب مئات كوادر العسكريين اللبنانيين، وشمل التعاون أيضا مجالات مكافحة الإرهاب والأمن البحري.

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الجيش اللبناني فرنسا لبنان

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