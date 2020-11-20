الاتحاد الأوروبي قد يُرخص لقاحي "فايزر" و"موديرنا" قبل نهاية العام

(وكالات):

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين الخميس عقب قمة عبر الفيديو لقادة الاتحاد، أن وكالة الأدوية الأوروبية يمكن أن يرخص للقاحين ضد فيروس كورونا المستجد قبل نهاية شهر ديمسبر المقبل. واللقاح الأول من إنتاج تحالف فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية، والثاني مختبر من شركة موديرنا الأمريكية.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مساء الخميس إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يرخص للقاحين ضد فيروس كورونا المستجد من إنتاج تحالف مختبري فايزر/بيونتك ومختبر من شركة موديرنا الأمريكية قبل نهاية شهر ديمسبر المقبل، بحسب "فرانس24".

وأكدت المسؤولة عقب قمة عبر الفيديو لقادة الاتحاد الأوروبي أن يمكن أن تمنح "ترخيص تسويق مشروط.. اعتبارا من النصف الثاني لديسمبر في حال جرى كل شيء دون مشاكل".

وأعلن أوغور شاهين وهو مدير عام مختبر بيونتك الألماني الذي يعمل إلى جانب الأمريكي فايزر لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، أنه من "الممكن" حيازة ترخيص للقاح والبدء بتوزيعه قبل نهاية العام في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وقال شاهين، الباحث المختص في علم المناعة، في حوار عبر الفيديو مع زكالة الأنباء الفرنسية: "نبذل قصارى جهدنا"، موضحا أن طلب الترخيص سيودع الجمعة أمام الوكالة الأمريكية للأدوية.

وأضاف: "ثمة فرصة أن نكون لا نزال قادرين هذا العام على حيازة ترخيص في الولايات المتحدة أو أوروبا أو في الاثنين معاً"، وأوضح أنه "من الممكن أن نتمكن من توزيع لقاحات في ديسمبر".

واعتبر أوغور شاهين أنه في حال "قام جميع الفاعلين، بمن فيهم الحكومات وشركات الأدوية والسلسلة اللوجستية، بعمل جيد، سنتمكن من تلقيح من 60 إلى 70 بالمئة من الناس بحلول شتاء 2021".

ويعد مشروع بيونتك وفايزر، مع مشروع مختبر موديرنا الأكثر تقدما في التجارب السريرية الواسعة وأظهرا نجاعة متقاربة (95 بالمئة للقاح الأول).

وحُجزت حتى الآن مئات ملايين الجرعات حول العالم، ستوجه بداية إلى الطواقم الطبية والأشخاص الأكثر هشاشة من الناحية الصحية، وسيكون على البقية الانتظار بضعة أشهر.