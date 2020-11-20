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كاليفورنيا تفرض حظر تجول لكبح تفشي كوفيد-19

02:16 ص الجمعة 20 نوفمبر 2020
كاليفورنيا تفرض حظر تجول لكبح تفشي كوفيد-19

فيروس كورونا

وكالات

قررت ولاية الأمريكية، فرض حظر التجول لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق سكاي نيوز.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من ربع مليون حالة، يوم الأربعاء، الذي شهد تسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ مايو الماضي.

يذكر أن الولايات المتحدة أول دولة في العالم تتخطى عتبة الربع مليون وفاة، وهي أكثر دول العالم أيضا من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس، حيث تقترب حصيلة المصابين من 5ر11 مليون حالة.

فيروس كورونا كاليفورنيا كوفيد-19

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