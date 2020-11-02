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إيطاليا: أكثر من 22 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

08:31 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
إيطاليا: أكثر من 22 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

إيطاليا

روما - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الإثنين تسجيل 22 ألفا و253 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في انخفاض ملحوظ عن حصيلة الأمس التي بلغت 29 ألفا و907 حالات.

ووفقا للبيان اليومي للوزارة للوقوف على حالة انتشار "كوفيد-19" في البلاد، فقد توفي 233 مريضا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في إيطاليا منذ بدء انتشار الفيروس إلى 39 ألفا و59 حالة، حسب وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وعلى الرغم من تراجع عدد الحالات الإيجابية للفيروس مقارنة بالأمس، إلا أنه تم إجراء عدد أقل من اختبارات الكشف عن الفيروس خلال اليوم الأخير (حوالي 135 ألف اختبار اليوم مقابل 183 ألف اختبار أُعلنت مساء أمس).

وبحسب بيان وزارة الصحة، فقد استقبلت المستشفيات الإيطالية بين أمس واليوم 938 مريضا جديدا بالفيروس التاجي، من بينهم 83 تم نقلهم إلى وحدات العناية المركزة.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن تقر الحكومة الإيطالية تشديد الإجراءات لتقييد حركة المواطنين وفرض حظر تجوال على مستوى البلاد من الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا.

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