سوريا تدين زيارة بومبيو للمستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل
دمشق - (د ب أ):
دانت سوريا، بأشد العبارات، زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو للمستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.
جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الخميس .
وقال المصدر إن سوريا تعتبر هذه الزيارة "خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة ترامب و انتهاكا سافرا لسيادتها في الوقت الذي تتزامن فيه هذه الزيارة مع اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على سوريا وآخرها العدوان الذي شنته بتاريخ ".17-11-2020.
وأضاف المصدر أن "سورية تدين بشدة زيارة المسؤول الأمريكي إلى المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتصنيفها لصادرات المستوطنات الاستيطانية على أنها منتجات إسرائيلية.
وتابع أن "سوريا تطالب مجدداً مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة، وأهمها حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار مثل هذه الزيارات الاستفزازية لمسؤولي الإدارة الأمريكية كونها تشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي ولاتفاقيات جنيف التي تحظر زيارة الأراضي المحتلة وأن يفرض على (إسرائيل) وقف انتهاكاتها الصارخة لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي واحترام قرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967."
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