وزير الخارجية الروسي ونظيره الفرنسي يبحثان تنفيذ الإعلان الثلاثي حول قره باخ
موسكو - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الوضع حول إقليم قره باخ، حيث أكد الوزيران على أهمية تنفيذ الإعلان الثلاثي الصادر في التاسع من شهر نوفمبر الجاري.
وجاء في بيان الخارجية الروسية الخميس: "بحث وزيرا الخارجية وضع التسوية في إقليم قره باخ بعد جهود الوساطة الروسية الهادفة إلى الوقف الشامل لإطلاق النار وجميع العمليات العسكرية في منطقة النزاع. وتم التأكيد على أهمية ضمان تنفيذ بنود الإعلان الثلاثي الروسي-الأرميني-الأذربيجاني، الصادر في التاسع من شهر نوفمبر" وفقا لوكالة "سبوتنيك".
وأضاف البيان "اتفق الوزيران على أن الأولويات الرئيسية في الوقت الحاضر هي قضايا العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، وفتح جميع الاتصالات الاقتصادية والنقل في المنطقة، وتوفير المساعدات الإنسانية وترميم البنية التحتية المدنية".
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