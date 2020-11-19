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الخارجية الروسية: الجانبان الأرمني والأذربيجاني تبادلا 385 جثة في قره باغ

02:49 م الخميس 19 نوفمبر 2020
الخارجية الروسية: الجانبان الأرمني والأذربيجاني تبادلا 385 جثة في قره باغ

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن الطرفين الأرمني والأذربيجاني في نزاع قره باغ ، سلما إلى أحدهما الآخر منذ 13 نوفمبر الجاري 385 من جثث ضحايا الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - أن هذا الرقم يشمل الضحايا من كلا الطرفين، لافتة إلى أن 3054 مدنيا من سكان قره باغ عادوا إلى منطقتهم منذ 14 نوفمبر.

وأكدت زاخاروفا، أن القيادة الروسية لا تزال على تواصل مستمر مع إدارتي أذربيجان وأرمينيا لتنسيق العمل في مرحلة ما بعد الصراع، مشيرة إلى أن مسألة حماية المقدسات والمواقع الثقافية في قره باغ تتخذ مكانة خاصة ضمن أجندة هذه الاتصالات.

ووقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في العاشر من نوفمبر الجاري، بيانا مشتركا بشأن وقف إطلاق النار في قره باغ ينص على احتفاظ الجانب الأذربيجاني بالسيطرة على كافة المناطق التي انتزعها خلال الجولة الجديدة من التصعيد العسكري ونشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم المتنازع عليه.

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وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أذربيجان أرمينيا فلاديمير بوتين إلهام علييف

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