تملكها إسرائيل فقط.. مساعي في الكونجرس لعرقلة بيع طائرات (إف – 35) للإمارات
واشنطن (د ب أ):
سعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء إلى عرقلة خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع أسلحة متقدمة للإمارات بقيمة تزيد على 23 مليار دولار، في صفقة ربما تضم عشرات من طائرات (إف – 35) المقاتلة.
وتشمل مجموعة الأعضاء اثنين من الديمقراطيين وجمهوريا واحدا.
وفي حال مضي الصفقة قدما، ستكون الإمارات أول دولة عربية، وأول دولة شرق أوسطية بجانب إسرائيل، تحصل على طائرات من الجيل الخامس، بجانب طائرات "ريبر" الفتاكة بدون طيار.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هذا الشهر أن الإدارة الأمريكية تمضي قدما في مقترح تلك المبيعات، التي تأتي في أعقاب توصل الإمارات لاتفاق مع إسرائيل لتطبيع العلاقات الدبلوماسية.
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