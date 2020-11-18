السلطة الفلسطينية تعيد سفيريها في الإمارات والبحرين

وكالات

أعلن مسؤول فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية قررت عودة سفيري الإمارات والبحرين، حسبما ذكرت فضائية "العربية" السعودية في نبأ لها.

وكانت السلطة الفلسطينية استدعت سفيريها في الإمارات والبحرين، بعد توقيع اتفاقيات تطبيع إماراتية بحرينية إسرائيلية، واحتجحت على ما فعلته أبو ظبي والمنامة ووصفته بالطعنة في الظهر والخيانة.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء الأحد الماضي، على إعلان إقامة علاقات دبلوماسية مع البحرين، وقبل أكثر من أسبوع أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) إعلان السلام مع مملكة البحرين بأغلبية 62 صوتًا ومعارضة 14 عضوًا.

وكانت الإمارات والبحرين وإسرائيل وقّعت في منتصف سبتمبر الماضي اتفاقات سلام في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجرى توقيع 4 نسخ؛ نسختان بالعربية وثالثة بالإنجليزية ورابعة بالعبرية.

وفي 31 أغسطس الماضي، هبطت أول طائرة إسرائيلية في مطار أبوظبي، وعلى متنها وفد أمريكي- إسرائيلي، برئاسة جاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره، قبيل توقيع اتفاق السلام مع الإمارات.

أعلنت السلطة الفلسطينية مساء الثلاثاء، عودة العلاقات والتنسيق الكامل مع إسرائيل.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، على تويتر: "على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادًا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".