وزير خارجية العراق: جهات إجرامية خارجية نفذت الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء

بغداد- (د ب أ):

أدانت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، للصحفيين في بغداد: "جهات إجرامية خارجية وإرهابية نفذت الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء، وندين هذا الاعتداء وسنواصل ملاحقة المنفذين".

وأضاف: "المنطقة الخضراء لا تخص الجانب الأمريكي، والحكومة ماضية في البحث عن الجناة".

وقال حسين:"سيتم انسحاب 500 عنصر أمريكي من العراق ولدينا مباحثات مع دول التحالف والناتو، وسيستمر التعاون مع واشنطن لتأمين الغطاء الجوي وتدريب قواتنا ، فضلا عن استمرار الاجتماعات بين العراق والولايات المتحدة لتقييم العلاقات الثنائية".

وأكد حسين أن العلاقات العراقية- الأمريكية ليست محددة بالتواجد العسكري مستقبلا، وأن تطوير العلاقات سيستمر، مشيرا إلى أن مهمة القوات الأمريكية كانت محاربة داعش.