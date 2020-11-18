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وزير خارجية العراق: جهات إجرامية خارجية نفذت الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء

02:44 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
وزير خارجية العراق: جهات إجرامية خارجية نفذت الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء

وزارة الخارجية العراقية

بغداد- (د ب أ):

أدانت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، للصحفيين في بغداد: "جهات إجرامية خارجية وإرهابية نفذت الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء، وندين هذا الاعتداء وسنواصل ملاحقة المنفذين".

وأضاف: "المنطقة الخضراء لا تخص الجانب الأمريكي، والحكومة ماضية في البحث عن الجناة".

وقال حسين:"سيتم انسحاب 500 عنصر أمريكي من العراق ولدينا مباحثات مع دول التحالف والناتو، وسيستمر التعاون مع واشنطن لتأمين الغطاء الجوي وتدريب قواتنا ، فضلا عن استمرار الاجتماعات بين العراق والولايات المتحدة لتقييم العلاقات الثنائية".

وأكد حسين أن العلاقات العراقية- الأمريكية ليست محددة بالتواجد العسكري مستقبلا، وأن تطوير العلاقات سيستمر، مشيرا إلى أن مهمة القوات الأمريكية كانت محاربة داعش.

وزارة الخارجية العراقية بغداد المنطقة الخضراء العراق

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