شرطة برلين تستخدم خراطيم المياه ضد متظاهرين مناهضين لتدابير كورونا

برلين- (د ب أ):

استخدمت الشرطة الألمانية خراطيم المياه ضد متظاهرين مناهضين لتدابير احتواء جائحة كورونا اليوم الأربعاء بالقرب من مبنى الرايخستاج في برلين.

وبحسب إفادات مراسلي وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بدأت قوات الأمن برش المتظاهرين بالمياه. وتحدث مراسلو الوكالة عن وجود مشاحنات ومزاج عدواني.

ولم يتبع العديد من المتظاهرين التعليمات الخاصة بارتداء الكمامات وترك مسافة آمنة بين الأفراد لتجنب انتشار العدوى.

ووفقا لتقديرات الشرطة الأولية، يتجمهر عدة آلاف من الأشخاص في العاصمة للاحتجاج على سياسة الحكومة الألمانية بشأن كورونا.