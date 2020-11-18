مسؤول روسي: قرار ترامب بانسحاب قواته من أفغانستان تأثيره ضئيل على أرض الواقع
موسكو- (أ ش أ):
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تسريع انسحاب قواته من أفغانستان، أخذت أكثر من حجمها، لأن تأثير ذلك سيكون ضئيلًا على أرض الواقع.
وقال المبعوث الروسي الخاص لأفغانستان، مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف - وفقًا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - : "إن هذا القرار تم تقديمه بشكل موجه، فالرئيس ترامب سيسحب القوات، ولكن سيبقى 2500 عسكري هناك".
وأضاف: "أن المسؤولين في كابل يأملون في أن يقوم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بإلغاء ذلك في وقت لاحق عندما يتولى منصبه".
ووجه الدبلوماسي الروسي سؤالًا إلى الأمين العام لحلف (الناتو) ينس ستولتنبرغ: "هل أدى وجود الناتو في أفغانستان إلى تحسين الوضع هناك؟".
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت، في وقت سابق، أن وزارة الدفاع الأمريكية تلقت أوامر بالإسراع في انسحاب القوات من أفغانستان والعراق قبل تنصيب بايدن المتوقع في 20 يناير القادم.
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