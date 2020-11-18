ألمانيا تسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا
برلين - (د ب أ):
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 17 آلاف و561 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.
وبحسب بيانات المعهد، فإن عدد الإصابات الجديدة اليوم تراجع بواقع نحو ألف حالة مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، كما تم تسجيل مستويات أدنى في عدد الإصابة يومي أمس الثلاثاء وأول أمس الاثنين مقارنة بالأسبوع الماضي.
وسجلت ألمانيا أعلى عدد في الإصابات اليومية يوم الجمعة الماضي، بواقع 23 ألفا و542 إصابة.
وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 833 ألفا و37 حالات.
وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 13 ألفا و119 حالة، بزيادة قدرها 305 حالات مقارنة بأمس الثلاثاء. وبلغ عدد المتعافين نحو 546 ألفا و500 حالة.
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