أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

البرلمان التركي يوافق على نشر قوات في أذربيجان

11:34 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
البرلمان التركي يوافق على نشر قوات في أذربيجان

البرلمان التركي

اسطنبول - (د ب أ)

قررت تركيا إرسال قوات وأفراد مدنيين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم ناجورنو قره باغ المتنازع عليه، بعد أن وافق البرلمان التركي على نشر قوات في أذربيجان.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية، فإن التفويض يسمح للرئيس رجب طيب أردوغان باتخاذ قرار بشأن توقيت الانتشار ونطاقه وعدد الأفراد الذين سيتم إرسالهم.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في أنقرة، إن العمل المشترك جار مع روسيا لتحديد تفاصيل مهمة وقف إطلاق النار المشتركة في ناجورنو قره باغ.

البرلمان التركي أذربيجان تركيا قره باغ

الخبر التالى:

كندا تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في إثيوبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:عراقي وريان يحولان تأخر المنتخب الأولمبي لفوز تاريخي أمام البرازيل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا