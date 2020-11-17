البرلمان التركي يوافق على نشر قوات في أذربيجان

اسطنبول - (د ب أ)

قررت تركيا إرسال قوات وأفراد مدنيين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم ناجورنو قره باغ المتنازع عليه، بعد أن وافق البرلمان التركي على نشر قوات في أذربيجان.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية، فإن التفويض يسمح للرئيس رجب طيب أردوغان باتخاذ قرار بشأن توقيت الانتشار ونطاقه وعدد الأفراد الذين سيتم إرسالهم.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في أنقرة، إن العمل المشترك جار مع روسيا لتحديد تفاصيل مهمة وقف إطلاق النار المشتركة في ناجورنو قره باغ.