الأمين العام للناتو يحذر من التسرع في الانسحاب في أفغانستان

بروكسل- (د ب أ):

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء من انسحاب مبكر للقوات الدولية من أفغانستان، في أعقاب تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إجراء مزيد من الخفض في عدد قوات بلاده قبل أن يغادر منصبه في يناير المقبل.

وقال ستولتنبرج في بيان: "نحن في أفغانستان منذ ما يقرب من 20 عاما، ولا يريد أي من الحلفاء داخل الناتو البقاء لفترة أطول من اللازم. لكن في الوقت نفسه، قد يكون ثمن المغادرة المبكرة للغاية أو المغادرة بطريقة غير منسَّقة، باهظا للغاية".

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، يستعد القادة العسكريون لتلقي أمر قد يسفر عن خفض عدد الجنود الأمريكيين إلى 2500 جنديا في كل من أفغانستان والعراق، مقابل 4500 و3000 على الترتيب في الوقت الحالي.

وبموجب الاتفاقية الحالية، تنسحب الولايات المتحدة بمجرد التزام حركة طالبان المسلحة بوقف إطلاق النار والالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في محادثات السلام الحالية، مما يعني أن الانسحاب الكامل لن يتم قبل نهاية أبريل 2021 .