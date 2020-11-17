ميركل: تقييدات مواجهة كورونا تعد أحد أصعب القرارات لمدة ولايتي في المستشارية

برلين- (د ب أ):

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتفهم التقييدات الشديدة للحياة العامة في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر خاص بصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الشهيرة إن الإجراءات تعد "فرضا ديمقراطيا"، لافتة إلى أن القرارات التي استلزم الأمر اتخاذها، تندرج ضمن أصعب القرارات لفترة توليها منصب المستشارية.

ولكنها أكدت أنه من الواضح أنه "إذا كنا انتظرنا إلى أن تصير جميع أسرة العناية المركزة ممتلئة، لكان قد فات الأوان".

وأكدت ميركل أن المجموعات الأكثر عرضة لخطر الإصابة ليست موجودة في دور الرعاية ودور كبار السن فحسب بألمانيا، لافتة إلى أن هناك كثيرا من المواطنين لديهم أمراض سابقة وتتجاوز أعمارهم 60 عاما، وأكدت أنه لابد من حمايتهم أيضا.

وأضافت المستشارة الألمانية أن الأوساط العلمية والمجتمعية تعلمت بالفعل الكثير خلال الأشهر الماضية، وقالت: "إننا نتعلم خلال الجائحة ومعها"، مشددة على أن أهم شيء هو أن يظل هناك إمكانية تتبع المخالطين من أجل كسر سلاسل العدوى.