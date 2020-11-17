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المعارضة الأرمنية تدعو لإقالة رئيس الوزراء وإلغاء حالة الحرب

10:03 ص الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
المعارضة الأرمنية تدعو لإقالة رئيس الوزراء وإلغاء حالة الحرب

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان

وكالات:

دعت العضو في حزب "أرمينيا المزدهرة" المعارض، نايرا زغرابيان، نواب الجمعية الوطنية إلى إلغاء "حالة الحرب" في البلاد وإقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وقالت زهرابيان في جلسة برلمانية: "اليوم في غرفة الاجتماعات هذه يجب مناقشة قضية واحدة فقط، إلغاء حالة الحرب واستقالة نيكول باشينيان، وليس لدينا أي حق أخلاقي في مناقشة قضية أخرى".

وتشهد العاصمة الأرمنية يريفان، مسيرات منذ عدة أيام، يطالب المشاركون فيها باستقالة باشينيان بسبب توقيعه على اتفاق لوقف إطلاق النار في قره باغ.

نيكول باشينيان حزب أرمينيا المزدهرة المعارضة الأرمنية

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