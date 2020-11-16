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عاهل المغرب يؤكد لجوتيريش تمسكه بوقف إطلاق النار مع البوليساريو

11:33 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
عاهل المغرب يؤكد لجوتيريش تمسكه بوقف إطلاق النار مع البوليساريو

الملك محمد السادس

الرباط - (أ ش أ):
أجرى عاهل المغرب الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش؛ لبحث آخر تطورات الوضع في منطقة الكركارات بالصحراء الغربية.
وقال الملك محمد السادس إن "المملكة المغربية تحملت مسؤولياتها في إطار حقها المشروع، وخاصة في ظل المحاولات المتكررة التي تقوم فيها جبهة البوليساريو بتحركات غير مقبولة"، مضيفًا أن "المغرب أعاد الوضع إلى طبيعته، وقام بتسوية المشكلة بصفة نهائية، وأعاد انسيابية حركة التنقل".
وتابع أن "المملكة المغربية ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام، وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المغرب وموريتانيا".
وشدد الملك محمد السادس على تمسك المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار، مع عزمها على الرد -في إطار الدفاع الشرعي- على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها.
وأكد عاهل المغرب للأمين العام للأمم المتحدة أن المملكة ستواصل دعم جهوده في إطار العمل السياسي الذي يجب أن يُستأنف على أساس معايير واضحة، وبإشراك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، وبما يمكّن من إيجاد حل واقعي وقابل للتحقق في إطار سيادة المملكة.

هذا المحتوى من

Asha
الملك محمد السادس المغرب إطلاق النار منطقة الكركارات

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