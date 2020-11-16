ترامب: الانتخابات الرئاسية هي الأكثر احتيالاً في التاريخ

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون دليل، إن الانتخابات التي جرت هذا الشهر هي "الأكثر احتيالاً في التاريخ"، فيما حذر سلفه باراك أوباما من أن الرئيس الحالي "ينكر الواقع" وسوف يتسبب على الأرجح في ضرر حقيقي للبلاد.

وقال ترامب في منشور كتبه كله بالخط العريض في وسائل التواصل الاجتماعي الليلة الماضية: "لقد فزت في الانتخابات!" لكن موقع تويتر سرعان ما وضع علامة تنبيه محذرًا من احتواء التغريدة على معلومات مضللة.

من جهة أخرى يواصل الرئيس المنتخب جو بايدن المضي قدما في الفترة الانتقالية قبيل مراسم التنصيب في 20 يناير القادم، رغم عدم تعاون البيت الأبيض. وهو يمنح أولوية لمكافحة وباء فيروس كورونا في ظل استمرار ارتفاع أعداد حالات الإصابة.

فقد قفزت أعداد الإصابات من عشرة ملايين إلى أحد عشر مليونا خلال أقل من أسبوع. كما ارتفعت أعداد الوفيات بصورة حادة وأن العاملين في المجال الطبي باتوا غير قادرين على تحمل هذا العبء.