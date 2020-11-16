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ترامب يكرر أنه الفائز بالانتخابات ويهاجم "الإعلام الكاذب"

10:11 ص الإثنين 16 نوفمبر 2020
ترامب يكرر أنه الفائز بالانتخابات ويهاجم "الإعلام الكاذب"

دونالد ترامب

واشنطن- (د ب أ):

كرر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اليوم الاثنين، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه هو الفائز بالانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا، وهاجم "الإعلام الكاذب" الذي يؤكد فوز منافسه جو بايدن.

وكتب ترامب :"فزت بالانتخابات ... لماذا يفترض الإعلام الإخباري الكاذب باستمرار أن جو بايدن سيصل إلى الرئاسة، دون حتى السماح لجانبنا بالظهور، وهو الأمر الذي نحن مستعدون له".

وأضاف :"إلى أي مدى تعرض دستورنا العظيم للانتهاك في انتخابات 2020 ... ربما تعرض لهجوم لم يحدث من قبل".

وتفيد وسائل الإعلام الأمريكية بأن بايدن هو الفائز بالانتخابات، إلا أن ترامب لم يعترف بالهزيمة حتى الآن.

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