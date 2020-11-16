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الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 8 إصابات وافدة من الخارج

09:02 ص الإثنين 16 نوفمبر 2020
الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 8 إصابات وافدة من الخارج

أرشيفية

بكين - (أ ش أ):
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 8 إصابات جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86346 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.
وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 3 حالات في سيتشوان وحالتين في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من شنشي وجيانغسو وشانشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3701 حالة غادر منها 3348 حالة المستشفيات بعد شفائهم.
وأضافت اللجنة أن 19 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81338 شخصا، مشيرة إلى أن 14232 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.
وتابعت أنه تم أمس تسجيل 14 حالة جديدة بدون أعراض جميعهم من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 548 حالة منها 416 حالة وافدة.
وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5458 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 108 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 602 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5194 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 536 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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Asha
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