حصيلة كورونا في العالم: 2ر54 مليون إصابة و32ر1 مليون وفاة

واشنطن - (د ب أ):

استقر عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم عند 54 مليونا و225 ألفا و797 شخصا حتى ليل الأحد.

كما استقر إجمالي عدد الوفيات نتيجة الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا ، عند مليون 315 ألفا و225 وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتصدرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا والمكسيك وبيرو.