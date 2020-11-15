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موسكو: نقل قوات روسية لحفظ السلام إلى أرمينيا

02:21 م الأحد 15 نوفمبر 2020
موسكو: نقل قوات روسية لحفظ السلام إلى أرمينيا

قوات روسية لحفظ السلام

موسكو - أ ش أ

أفادت السلطات الروسية، بأن طيران النقل التابع للجيش الروسي نفذ ما لا يقل عن سبع رحلات إلى أرمينيا، لنقل دفعات جديدة من قوات حفظ سلام إلى هناك.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن 5 طائرات ثقيلة من طراز (إيل-76) وطائرتين من طراز (أن-124 روسلان) تم رصدها في الفترة ما بين مساء السبت وحتى منتصف نهار اليوم الأحد.. موضحة أن الطائرات حلقت عبر أجواء أذربيجان وهبطت في مطار (إيريبوني) بالعاصمة الأرمنية.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو، كشف أن طائرات نقل عسكرية نقلت إلى إقليم قره باغ (المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا) أكثر من 1,1 ألف من أصل 1960 جنديا من أفراد قوة روسية لحفظ السلام في منطقة النزاع.

وقد أصدر زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان ـ في وقت سابق ـ بيانا حول فرض وقف إطلاق النار وكل الأعمال القتالية في المنطقة، مع توقف قوات الطرفين بمواقعها الراهنة، ونشر عسكريين روس بطول خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وكذلك بطول الممر الواصل بين الإقليم وأرمينيا.

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