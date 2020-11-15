اعتقالات في احتجاجات مناهضة لنتنياهو على الطريق بين تل أبيب والقدس

تل أبيب - (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد، اليوم الأحد، اعتقال 18 شخصا على الأقل خلال احتجاجات مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية بعدما "قطعوا" الطريق السريع الرئيسي الواصل بين تل أبيب والقدس.

ونفى المنظمون اليوم قيامهم بقطع الطريق السريع، وقالوا إن المحتجين كانوا يتواجدون على جانبي الطريق وأنهم طلبوا تصريحا من الشرطة، إلا أنها رفضت.

وتظاهر الآلاف في القدس الليلة الماضية، كما تظاهر المئات في تل أبيب، وطالبوا نتنياهو بالتنحي لحين إثبات براءته من اتهامات بالفساد بدأت محاكمته على خلفيتها في مايو.

وإجمالا، أعلنت الشرطة اعتقال 25 شخصا بشبهة "الإخلال بالنظام العام" خلال التظاهرات التي تخرج بصورة أسبوعية ضد نتنياهو.

وإلى جانب المحتجين السياسيين، بدأ محتجون على الأوضاع الاقتصادية في الانضمام إلى التظاهرات منذ أشهر، احتجاجا على قيود كورونا التي كان لها آثار مالية مدمرة عليهم.

وكانت إسرائيل سارعت لفرض تدابير مشددة لمكافحة كورونا في شهر مارس، ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة. إلا أنها سارعت أيضا إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.

وأعادت فرض إغلاق عام مرة ثانية في جميع أنحائها في الثامن عشر من سبتمبر بعد ارتفاع إصابات كورونا محليا إلى مستويات قياسية. وبدأت الأعداد في التراجع نسبيا بداية من مطلع أكتوبر.