الصين: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة من الخارج

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ، فيما تلقت تقارير عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 86 ألفا و338 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و 634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن إجمالي الحالات الوافدة من الخارج بلغ 3 آلاف و693 حالة غادر منها 3 آلاف و337 حالة المستشفيات بعد شفائهم، وأن 16 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81 ألفا و319 شخصا، مشيرة إلى أن 15 ألفا و32 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 6 حالات جديدة بدون أعراض جميعهم من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 613 حالة منها 423 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5 آلاف و444 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 108 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 600 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5 آلاف و187 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و535 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.