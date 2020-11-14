السعودية تؤيد الإجراءات المغربية لإرساء حرية التنقل في منطقة الكركرات

الرياض - (د ب أ):

أعربت وزارة الخارجية السعودية تأييد حكومة المملكة للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية "لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية".

وأعربت وزارة الخارجية في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت، عن استنكارها "لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا"، داعية إلى "ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وكانت اشتباكات وقعت أمس الجمعة بين الجيش المغربي ومقاتلي جبهة البوليساريو في منطقة "الكركرات" بالصحراء الغربية.

وتعتبر الكركرات منطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في 1991 الذي ترعاه الأمم المتحدة والذي أوقف حرب المغرب وجبهة البوليساريو للسيطرة على منطقة الصحراء الغربية.

وتسيطر المغرب على الصحراء الغربية بشكل كبير، غير أن جبهة البوليساريو التي تسعى إلى إجراء استفتاء بشأن الاستقلال، تطالب بالسيادة على المنطقة.