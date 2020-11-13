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ليبيا.. تحديد موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021

09:43 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
ليبيا.. تحديد موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021

وكالات:

أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أنه تم تحديد يوم 24 ديسمبر 2021 موعدًا للانتخابات في ليبيا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وترمي المفاوضات التي انطلقت الاثنين في تونس، وتتواصل أسبوعا، إلى إيجاد إطار عمل وحكومة موقتة تكلّف تنظيم الانتخابات وتوفير الخدمات.

واتفقت الأطراف الليبية في تونس على إجراء انتخابات في فترة أقصاها 18 شهرًا.

وشدّدت ويليامز على ضرورة الإسراع في المضي قدماً إلى "انتخابات عامّة يجب أن تكون شفّافة ومبنية على الاحترام التامّ لحرية التعبير والتجمّع".

كما تهدف المحادثات إلى انتخاب مجلس رئاسي من الأعضاء الثلاثة الممثلين عن الشرق والغرب والجنوب وهي المناطق الكبرى في ليبيا وكذلك انتخاب رئيس حكومة ليشكل فريقا وزاريا يخضع بدوره للتمثيل المناطقي، وفقا لمسودة خارطة الطريق.

انتخابات ليبيا

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