أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

إيطاليا تسجل إصابات يومية جديدة قياسية تقترب من 41 ألف حالة

08:00 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
إيطاليا تسجل إصابات يومية جديدة قياسية تقترب من 41 ألف حالة

كورونا في إيطاليا

روما - (د ب أ):
سجلت إيطاليا 40 ألفا و902 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، في عدد يومي قياسي جديد، ووفاة 550 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الإيطالية ووكالة الحماية المدنية إن الإحصاء الكلي للإصابات تجاوز الآن 1ر1 مليون حالة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 44 ألفا و139 حالة.

إيطاليا فيروس كورونا وزارة الصحة الإيطالية

الخبر التالى:

بايدن: هجمات باريس الإرهابية عام 2015 اعتداء على إنسانيتنا وقيمنا المشتركة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110095

    عدد المصابين

  • 100760

    عدد المتعافين

  • 6417

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 53021123

    عدد المصابين

  • 36939272

    عدد المتعافين

  • 1297804

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تحرك من "الصحة" بشأن إعلان إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا