إيطاليا تسجل إصابات يومية جديدة قياسية تقترب من 41 ألف حالة

روما - (د ب أ):

سجلت إيطاليا 40 ألفا و902 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، في عدد يومي قياسي جديد، ووفاة 550 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية ووكالة الحماية المدنية إن الإحصاء الكلي للإصابات تجاوز الآن 1ر1 مليون حالة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 44 ألفا و139 حالة.