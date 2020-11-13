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بوتين: روسيا تمر بتجربة قاسية بسبب جائحة كورونا

04:03 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
بوتين: روسيا تمر بتجربة قاسية بسبب جائحة كورونا

فلاديمير بوتين

موسكو - أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تمر بتجربة قاسية على خلفية جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال بوتين - خلال كلمته اليوم الجمعة في منتدى "أفكار بناءة لعصر جديد" - "نحن نمر باختبارات جدية مرتبطة بالجائحة، والمواطنون العاديون والشباب والعاملون في المجال الطبي ورجال الأعمال عملوا ويعملون بجدية، وأنني على ثقة بأنهم سيستمرون بالقيام بأعمال ساطعة تبهرنا بطابعها الأخلاقي والإنساني".

وأضاف الرئيس الروسي قائلا "لدينا بالفعل الكثيرون من الأشخاص الشجعان والصادقين والمتجاوبين والنشطاء، الذين تعتمد عليهم روسيا"، مشيرا إلى أنه في جميع الأوقات والعهود التاريخية كانت قوة روسيا تكمن في موهبة شعبها وقيم مثل المساعدة المتبادلة واحترام التاريخ والوطنية.

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" أعلن تسجيل رقم قياسي بإصابات "كورونا" في عموم روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغ 21 ألفا و983 إصابة جديدة بالفيروس.

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