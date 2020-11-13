عون يبحث مع كوبيتش مسار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

بيروت - (د ب أ):

بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، مع المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش مسار المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

واستقبل الرئيس اللبناني كوبيتش قبل ظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا بحضور مسؤولة الوحدة السياسية ساسكيا رامينج و لينا القدوة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وعرض الرئيس عون مع كوبيتش "الأوضاع العامة ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء مداولات الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي في مقر القوات الدولية العاملة في الجنوب في الناقورة".

وتطرق البحث، بحسب البيان "إلى التقرير الدوري الذي يعتزم السيد كوبيتش تقديمه الى مجلس الامن حول تطبيق القرار 1701".

وجرى خلال اللقاء" متابعة تطورات ملف تشكيل الحكومة الجديدة، ومسألة العقوبات الأمريكية التي فرضت على عدد من السياسيين اللبنانيين".

كانت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قد انطلقت في الرابع عشر من أكتوبر الماضي بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية ورعاية الأمم المتحدة، فيما انطلقت الجولة الثانية في 28 منه وتبعتها الجلسة الثالثة في 29 منه. وفي 11 نوفمبر الحالي انطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات وتقرر عقد الجلسة الخامسة في 2 ديسمبر المقبل. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن في بداية شهر أكتوبر الماضي عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة الأمريكية.