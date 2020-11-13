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وفاة الياباني ماساتوشي كوشيبا الحائز على جائزة نوبل عن 94

08:37 ص الجمعة 13 نوفمبر 2020
وفاة الياباني ماساتوشي كوشيبا الحائز على جائزة نوبل عن 94

طوكيو - (د ب أ):

توفي الياباني الحائز على جائزة نوبل ماساتوشي كوشيبا في طوكيو عن عمر بلغ 94 عاما، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلا عن جامعة طوكيو أن كوشيبا، أحد الفائزين الثلاثة بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2002، توفي لأسباب طبيعية في مستشفى بالعاصمة يوم الخميس.

وقالت لجنة نوبل إن كوشيبا ،الأستاذ الفخري بجامعة طوكيو، فاز بالجائزة "لمساهماته الرائدة في الفيزياء الفلكية، لا سيما في اكتشاف النيوترينوات الكونية".

وتقاسم كوشيبا الجائزة مع الراحل الأمريكي ريموند ديفيز جونيور والراحل ريكاردو جياكوني الإيطالي المولد.

ماساتوشي كوشيبا جائزة نوبل اليابان

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