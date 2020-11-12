أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

رئيس سابق للاستخبارات الأمريكية يعرب عن القلق مما قد يفعله ترامب خلال الفترة القادمة

12:05 م الخميس 12 نوفمبر 2020
رئيس سابق للاستخبارات الأمريكية يعرب عن القلق مما قد يفعله ترامب خلال الفترة القادمة

جون برينان، الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الأمر

نيويورك- (د ب أ):

أعرب جون برينان، الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الأمريكية، عن قلقه مما قد يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام الـ70 المقبلة حتى يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في الـ20 من يناير.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس عنه القول :"لا أعتقد أن بإمكانه التمسك بقوته لأن سلطاته ستنتهي في ظهر يوم التنصيب في 20 يناير، ولكنني قلق للغاية حيال ما يمكنه فعله حتى ذلك التاريخ ... أنا قلق الآن مما يمكن أن يفعله هذا الرئيس الغاضب وإمكانية تهوره."

وتابع قائلا :"ما يمكن أن يفعله في الأيام الـ70 المقبلة يثير قلقي الآن أكثر من فترة رئاسته، لأنه يقوم بمثل هذه الأعمال، ووضع هؤلاء الأشخاص في مراتب عالية بوزارة الدفاع، أشخاص غير مؤهلين وبدون خبرة، ما يبعث بإشارة مقلقة حقا إلى قواتنا والجيش بالإضافة إلى الأمم حول العالم".

وأقال ترامب هذا الأسبوع وزير الدفاع مارك إسبر، وعين كريستوفر ميللر، الذي يشغل منصب مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائما بأعمال وزير الدفاع.

نيويورك الاستخبارات الأمريكية دونالد ترامب جو بايدن

الخبر التالى:

سنغافورة تشكل لجنة خبراء لتقييم لقاحات كوفيد-19

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109881

    عدد المصابين

  • 100662

    عدد المتعافين

  • 6405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 52352876

    عدد المصابين

  • 36626932

    عدد المتعافين

  • 1287820

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا